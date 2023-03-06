Bozüyük’te ’Kitabını al gel birlikte okuyalım’ etkinliği yapıldı

Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü tarafından sporcularına yönelik olarak ’Kitabını Al Gel Birlikte Okuyalım’ okuma alışkanlığı kazanma etkinliği gerçekleştirdi.

Kulüp merkezinde bir araya gelen 50 Satranç ve Akıl oyunları sporcusu hep birlikte kitap okudu. Sporcuların büyük keyif aldığı okuma etkinliğinin sonunda velileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler. Kitap okuma etkinliğinin Kulüp sporcularına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kulüp Başkanı Cenk Akçay sporculara kitap okumayı sevdirmek ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve ilginin fazla olmasından dolayı etkinliğin devamının geleceğini belirterek katılım sağlayan tüm sporculara ve velilerine teşekkür etti.