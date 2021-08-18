Bozüyük’te kapalı pazar temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı pazar alanını temizledi.

İlçede vatandaşların uğrak noktalarının başında gelen kapalı pazar tamamen boşaltıldıktan sonra kapsamlı bir şekilde temizlendi. Belediye ekipleri gıdaya ulaşımda hijyenik bir ortam sağlamak için yoğun olarak çaba sarf ederken, çalışmaların vatandaşların sağlığı için düzenli aralıklarda devam edeceğini belirtti.