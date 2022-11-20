Bozüyük’te içme suyu şebeke yapım çalışmaları sürüyor

Biklecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyünde içme suyu hattı şebeke çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, yapım çalışmaları devam eden alanda incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı Hayati Huylu’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk, görevlilere kolaylıklar diledi. İnceleme yaptıktan sonra köy sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Öztürk, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.