Bozüyük’te hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu istihbari ve sokak çalışmalarında esrar yapımında kullanılan 310 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Çarşı Mahalledeki bir evin bahçesinde ekimi ve dikimi kanunen yasak olan hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda evin bahçe kısmında ekili olarak 310 adet hint keneviri bitkisi bulundu. Olayla ilgili olarak bu bitkileri ektiği tespit edilen A.C(60) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.