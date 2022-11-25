Bozüyük’te "Her Din Görevlisine 10 Genç Emanet" projesi programı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde "Her Din Görevlisine 10 Genç Emanet" projesi çerçevesinde bir program düzenlendi.

Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa, bu hafta Bozüyük’e bağlı Bozalan Köyü İmam Hatibi Halil Tokul’un gençleri ile Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Enis Dündar’ın öğrencileri katıldı. Soğukpınar Hafızlık Kur’an Kursu mezunlarından Hafız Hazım Ay’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, okunan çeşitli ilahiler ve Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’in sohbeti ve Vaiz İsmail Özkan’ın duası ile sona erdi. Programa katılan öğrenciler ikramla birlikte gençlik merkezinde bulunan oyunları oynama imkanı buldular.