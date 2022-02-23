Bozüyük’te Gençlik Tiyatrosu kuruluyor

Bozüyük Belediye Tiyatrosu gençlerle Gençlik Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

Sene boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gençlik Tiyatro’suna katılmak isteyen 2005-2006-2007 doğumlu gençler kayıtlarını 24 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi ‘Sanatevi’nde yaptırabilecek. Daha önce tiyatro deneyimi olan ya da olmayan herkese açık olan kayıtlar kontenjanla sınırlandırılırken yerleşik tiyatro yapısına dâhil edilecek Gençlik Tiyatrosu Bozüyük gençlerine ulaşmaya, onları sanatla tanıştırmaya devam edecek.