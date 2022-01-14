Bozüyük’te Futsal Şampiyonu Kumral Abdal Anadolu Lisesi oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları genç erkekler futsal karşılaşmaları, final maçlarıyla sona erdi. Merkez spor salonunda gerçekleştirilen final karşılaşmaları sonunda Kumral Abdal Anadolu Lisesi genç erkeklerde il şampiyonu oldu.

Kaymakamı Adem Öztürk, turnuvanın final karşılaşmasını izleyerek müsabaka sonucunda il şampiyonu olan Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencilerine kupa ve madalyalarını verdi. Dereceye giren diğer okul takımlarını da tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ise konuyla ilgili olarak taptığı açıklamada, "Futsal karşılaşmalarının en başından itibaren centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum. Şampiyon olan takımlarımızı ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca müsabakalara katılan tüm okullarımızın sporcularına, öğretmenlerine, idarecilerine ve müsabakalarda görev yapan tüm hakemlerimize, personelimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak teşekkür ediyorum" dedi.