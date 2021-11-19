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Bozüyük’te ev hanımları yangın ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik, yangın ve geri dönüşüm konulu seminer düzenlendi.

BİLECİK 19.11.2021, 18:09
Bozüyük’te ev hanımları yangın ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik, yangın ve geri dönüşüm konulu seminer düzenlendi.

Her hafta farklı bir mahallede yapılacak olan seminer programına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve mahalle sakinleri katıldı. Programda ilk olarak İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, evde yangınla karşılaşma ihtimalleri olan ev hanımlarına, yangın anında yapılması gerekenleri anlatarak mutfak yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları ve yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgiler verdi. Seminerde, ocakta unutularak alev almış tencerelere suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulanarak, yanan tencereye atılan suyun alevin kabarmasına neden olduğu için yangın riski artırdığı ve yanmayı önlemek için tencerenin kapağını kapatıp üstünü nemli bir havluyla kapatmak gerektiği belirtildi. Evde yangına neden olacak bir diğer konunun ise elektrik prizlerinin olduğunun ifade edildiği seminerde, aşırı yüklenen prizlerin ısınma sonucu alev alarak yangın çıkarabileceği söylendi. Ev hanımlarına yangın sırasında önce ihbar, sonra müdahale yapılması gerektiği anlatıldı. Ardından hanımlara Temizlik İşleri Müdürü Özge Kaya tarafından atık çöp miktarını azaltmak, kaynakların tükenmesini önlemek ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçebilmek amacıyla geri dönüşüm hakkında önemli bilgiler verildi.

"Oluşan raporlar sonucunda, yangınların genellikle elektrik tesisatı hataları ve mutfakta çıkan yangınlar olduğunu görüyoruz"

Programının sonunda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık; “Yangın hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus, özellikle ev hanımlarımızın bu hassas konularda mutlaka bilgilendirmeleri gerekiyor. Biz 2 buçuk yılı aşkın bir süredir belediyede görevdeyiz. Bu süre zarfında 15 kadar ev yangınına müdahale ettik ve ben de bizzat bu afeti atlatan haneleri ziyaret ettim. Oluşan raporlar sonucunda, yangınların genellikle elektrik tesisatı hataları ve mutfakta çıkan yangınlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada bilinçli olmak çok önemli. Belediye olarak yangın afeti atlatmış hanelere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seminerde geri dönüşüm atık toplama ve yangın konusunda sizlere bilgi veren mesai arkadaşlarıma ve katılımlarınız için siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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