Bozüyük’te eski MYO binası yıkılıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak eğitim öğretime devam edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2016 yılında boşaltılan 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Yüksekokul öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi öncesinde Yeşilkent’teki yeni üniversite binasına nakledilmişti. 2016 yılında ise depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bina tamamen boşaltılmıştı. Yaklaşık 5 yıldır atıl durumda bekleyen binanın yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı.

Diğer taraftan binanın çevresinde ikamet eden bazı vatandaşlar, yıkımın kontrolsüz ve gerekli tedbirlerin alınmadan yapıldığını, bu nedenle de araç ve evlerinde hasar meydana geldiğini öne sürerek şikayetçi oldukları belirtiliyor.