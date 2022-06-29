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Bozüyük’te el sanatları sergisi açıldı

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Güneş Spor Kulübü ortaklığıyla düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

BİLECİK 29.06.2022, 10:48
Bozüyük’te el sanatları sergisi açıldı

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Güneş Spor Kulübü ortaklığıyla düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

Açılışa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve çok sayıda davetli katıldı. Birbirinden güzel el sanatları ürünlerine olan ilgilerini dile getiren Ali Şahinoğlu, "İlçenin güzel sergilere ihtiyacı var. Herkesin emeğine sağlık emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Şahinoğlu, ardından serginin açılışını gerçekleştirerek, alanı gezdi. El emeği göz nuruyla yapılan tabloları inceleyen Şahinoğlu, kursiyerlere yeteneklerinden dolayı teşekkür etti.

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