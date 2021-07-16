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Bozüyük’te ekmek fırınları denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını kontrol etti.

BİLECİK 16.07.2021, 16:11
Bozüyük’te ekmek fırınları denetlendi
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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını kontrol etti.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen koşullarını denetledi. Vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarındaki denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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