Bozüyük’te “Değerli Masallar” projesi başlatıldı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Değerli Masallar" isimli proje başlatıldı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ofisinde görev yapmakta olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arzu Akdemir’in dijital ortamda sesli ve görüntülü olarak hazırladığı “Değerli masallar” isimli projede, yardımlaşma, iyilikseverlik, hayvan ve doğa sevgisi, dostluk, iyi insan olma gibi pek çok değerin tema olarak yer verildi.

Proje hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; "Her etkinlik ve her proje, güzel ülkemizin güzel çocukları için. Teknolojinin akıl almaz bir şekilde ilerlediği ve yaşantılarımızı değiştirdiği günümüz dünyasında milli, ahlaki ve insani değerler de hızla değişiyor ve bu durum, insanların kalabalıklar arasında bile yalnızlaşmasına ve toplum hassasiyetlerinin bozulmasına yol açıyor. Teknolojik ürünlerin kullanımının giderek artması özellikle bu ürünlerle daha sık etkileşim halinde bulunan çocuklarımızı tehdit ediyor. Akranlarıyla ve ailesiyle daha az zaman geçiren çocuklarımız, artık sosyal medya üzerinden sosyalleşiyorlar ve yalnız başına geçirdikleri zaman giderek artıyor. Bu kaygılardan hareketle Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Değerli Masallar” projesini başlattık. Projede yer alan masalların görsel ve sesli olarak birden fazla duyu organına hitap etmesi masalların içinde yer alan değerlerimizi kalıcı hale getirecektir ve çocuklarımız, ebeveynleri ile birlikte masalları izleyebilecekler ve aileleri ile kaliteli zaman geçirebilecekleridir. Değerler eğitimi çerçevesinde çocuklarımıza aşıladığımız değer yargılarımız, onların iyi birer insan olarak yetişmeleri noktasında hayati bir öneme haiz. Geleceğimizin emanetçisi olacak evlatlarımız bedenen ve ruhen güçlü yetiştikleri takdirde geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Temelleri sağlam olan bu ülkenin çocukları, kalplerinde ve zihinlerinde taşıdıkları milli, insani, ahlaki ve evrensel değer yargılarıyla güçlü bir medeniyet inşa edeceklerdir. Merhamet, vicdan, sevgi gibi değerlerle donatılmış bir insandan daha kıymetli ne olabilir? Biz de bu proje ile bunu gaye edindik. Masal dinlemeyi her çocuk sever. Biz bunu bir adım ileri taşıyarak masalları hem görsel hem sesli hale getirdik. Dijital ortamda hazırladığımız masalları Bozüyük Anaokulunda ve Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin beğenisine sunduk. Onlardan gelen tepkiler, projemizin ilerlemesinde yol gösterici olacaktır. Projemizi elde ettiğimiz sonuçlara göre daha sonra bakanlığımıza sunarak ülke geneline yaymak niyetindeyiz." dedi.