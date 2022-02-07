Bozüyük’te çocuklar sömestir tatilini gönüllerince geçirdi

Bozüyük’te çocuklar sömestir tatilini, Sanatevi’nde düzenlenen atölye çalışmaları ile dolu dolu geçirdi.

Bozüyük Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından düzenlenen atölye çalışmalarında, drama, kukla yapımı ve oynatımı, geri dönüşümden oyuncak yapımı, Bera Abla Masal Anlatıyor ve Çılgın Profesör ile Deney ile çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendi. 5-15 yaş kategorisinde yaklaşık olarak 250 öğrencinin yararlandığı atölye çalışmalarından çocuklar kadar aileleri de oldukça memnun kaldı.

Çocuklar Geliştirici Drama Atölyelerinde; empati, liderlik, özgüven gibi soyut kavramları eğlenceli oyunlar oynayarak keşfettiler. Kukla Yapım ve Oynatım Atölyelerinde; Astronot Kukla yapmayı öğrenirken, kendi yaptıkları kuklalar ile uzay odasında deneyimleme fırsatı buldular. Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyuncak Yapım Atölyeleri’nde geri dönüşüm malzemeleri ile çeşitli oyuncaklar yaparken bir yandan da daha temiz bir dünya algısını sahiplendiler. Fiziğin ve kimyanın eğlenceli halini Çılgın Profesörle öğrenen çocuklar öte yandan Bera Ablanın Masalları ile uçsuz bucaksız bir hayal alemine yolculuğa çıktılar.

Öğrenci aileleri sömestir tatilinde yapılan atölye çalışmaları için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Sanatevi eğitmenlerine teşekkür ettiler.

Sömestir atölyeleri ile faaliyete geçen Bozüyük Belediyesi Sanatevi, dönem dönem düzenleyeceği sanatsal ve kültürel etkinliklerle Bozüyüklü misafirlerini ağırlamaya devam edecek.