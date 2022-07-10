banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?

Bozüyük’te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak olan raylı sistem olan Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı.

BİLECİK 10.07.2022, 12:49
Bozüyük’te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak olan raylı sistem olan Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çalışmaları devam eden raylı sistem ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu’nun makamında yapılan toplantıya İBB Metro İstanbul Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Bölge Şef Yardımcıları Recep Sertbaş ve Ziya Yılmaz katıldı. Toplantıda ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıracak ve ana cadde üzerinde hizmet verecek olan Boztram Projesi görüşülerek fizibilite çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur