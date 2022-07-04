banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Bozüyük’te bayram temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hız kazandı.

BİLECİK 04.07.2022, 17:47
Bozüyük’te bayram temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hız kazandı.

Bayram hazırlıkları çerçevesinde vatandaşların demiryolu üzerinden güvenli ulaşımını sağlayan demiryolu üst geçidi deterjan ve tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Ardından kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken camlar da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Bozüyük’te vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak periyodik aralıklarla yapılan temizlik çalışmaları cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam ediyor.

Yorumlar (0)
27°
açık