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Bozüyük’te bayram hazırlıkları

Bozüyük’te vatandaşların temizlik konusunda mağduriyet yaşamamaları için belediye ekipleri yoğun bir mesai ile görevlerini sürdürüyor.

BİLECİK 19.07.2021, 10:37
Bozüyük’te bayram hazırlıkları
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Bozüyük’te vatandaşların temizlik konusunda mağduriyet yaşamamaları için belediye ekipleri yoğun bir mesai ile görevlerini sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun talimatları çerçevesinde ilçedeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Çalışma yapmak için Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araçları ile yoğun araç ve yaya trafiğinin olmadığı gece saatlerini seçen ekipler kaldırımları ve ana caddeyi iki yönlü olarak yıkayarak Kurban bayramına hazır hale getiriyor.
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