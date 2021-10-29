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Bozüyük’te bayram coşkusu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

BİLECİK 29.10.2021, 18:55
Bozüyük’te bayram coşkusu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ilk olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç ve Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Kapalı Spor Salonu yanındaki çim sahaya geçti. Çim sahada düzenlenen törene protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun bir katılım gösterdi. Burada program öncesinde belediyemiz tarafından öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı. Tören ilk olarak Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. İnanç ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’nun halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamaları ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden programda Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Kaymakam Öztürk konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak "Yaşadığımız bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen Cumhuriyetimiz sayesinde, bu toprakalr üzerinde yaşayanalr, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş, dahası büyük bir Millet ve Devlet olmanın hgereğini ecdadı gibi milyonları aşan vatnsız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, tüm dünyaya barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varabileceğinin bilince olan Büyük Türk Milleti Cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır" dedi.

Program kutlama mesajlarının okunması, şiirlerin okunması, folklor gösterileri, lise öğrencilerinin oratoryo gösterisi ve kahramanlık türküleri ile devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Çim sahadaki program bando eşliğinde öğrencilerin resmi geçit töreni ile sona erdi.

Düzenlenen kutlama törenlerine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Birgivi Dertli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacak araç konvoyu ile sona ereceği öğrenildi.

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