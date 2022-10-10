Bozüyük’te bayan kuaför işletmecileri kendi aralarında toplantı yaptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bayan kuaför işletmecileri bir araya gelerek çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bozüyük Cemalettin Köklü Parkında düzenledikleri toplantıda, işletme sahipleri dernek kurma, fiyat tarifesi ve hafta tatili günü ile ilgili konuları görüştüler. Güzel ve verimli bir toplantı yapıldığını belirten, Ayşen Manav, bu gibi toplantıların devamını getirip bir çok güzel düşünceleri uygulamaya geçirmek istediklerini söyledi.

“ Hafta tatili pazar değil salı günü yapılmasını istiyoruz”

İlçede, bayan kuaförlerin hafta tatillerinin pazar günleri değil, salı günü yapılmasını istediklerini ifade eden Ayşen Manav; ”Salı günleri için hafta tatili isteyen meslektaşlarımız çoğunlukta olup mesleki gereklilik olarak pazar günleri çalışmak zorunda olduklarını özellikle yaz aylarında pazar günleri düğün, nişan, nikah merasimlerinde bizlere çok büyük zorluk olacağı düşüncesindeler. Bu konuda çoğunluk salı günü talep etmektedir” dedi.

Manav, konuşmasına şöyle devam etti; ”1 Ocak 2023 tarih itibariyle uygulamaya girecek olan hafta tatili uygulamasını Bozüyük Esnaf ve Sanatkârlar Odamıza da bildirip gerekli işlemleri ortak kararımızla kararlaştırılmasını talep edeceğiz. Bizler birlik beraberlik içinde olmaya hazırız. Bundan sonra ki toplantılarımızı oda yöneticilerin katılımıyla devam edip hepimiz birlik beraberlik içinde bütün esnafımızın yararına olacak şekilde değerlendirmelere açığız. Bu gün burada güzel ve verimli bir toplantı yapıldı. Devamını inşallah getirip birçok güzel düşüncelerimizi uygulamaya geçirmek istiyoruz. Mesleğimiz adına güzel adımlar atıldığı için mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.