Bozüyük’te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Bozüyük ilçesinde, Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi ve Tarlada Nohut Nadası Umut Projesi ile gerçekleştirilecek “Ayçiçeği ve Nohut Tohumu” dağıtım töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazaryeri otopark alanında düzenlenen programa Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaşı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İl Genel Meclis Üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaşı “Malumunuz gıda stratejik bir ürün. Özellikle yağlık ayçiçeğinin son yıllarda hem pandemiden hem de savaşlardan dolayı ürün arzının halkalarının kopmasından dolayı ihtiyaç doğdu” diyerek ilimizde üretilen tarım ürünleri hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Yoldaşı’nın ardından konuşan Vali Kızılkaya da, "Son dönemde özellikle ayçiçeği yağında gördüğümüz talep bizim üretimimizi daha da çok artırmayı gerektirdiğinin bir kez daha altını çizdi. Bugün yapacağımız faaliyet aslında Bilecik ve Bilecikli çiftçimizin hem üretimini artıracak hem de refahını. İlimizin ilerlemesini sağlayacak çok ciddi bir faaliyet” diyerek Bilecik ilinde yapılan yağlık ayçiçek yağı üretimi ile ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek tohum dağıtımı yapıldı.

Ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtım töreninde çiftçilerle görüşerek sohbet eden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, tohumların bereketli olması ve çiftçilerin yüzünün gülmesi temennisinde bulundu.