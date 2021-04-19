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Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

BİLECİK 19.04.2021, 16:15
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Bozüyük’te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Varroa hastalığının mücadelesinde kullanılmak üzere arıcılara ilaç dağıtımı yapıldı. İl Özel İdaresinden il genelinde 200 arıcı için yüzde 50 hibe desteği ile temin edilen ilaçlar, Bozüyük’te 66 arıcıya dağıtıldı. Arı kolonilerinin ilaçlanmasıyla milli ekonomik kayıplara neden olan koloni sonuçlarının önüne geçilmesi hem de bal üretiminde artış sağlanması hedefleniyor. Düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu davetliler ve arı üreticileri katıldı.
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