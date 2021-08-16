banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!

Bozüyük’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK 16.08.2021, 16:40
Bozüyük’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç görülen bölgelerde gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmalarının yanı sıra, su ve kanalizasyon hatlarındaki arızalarında tamiri gerçekleşiyor. Ekipler, altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.
Yorumlar (0)
28°
açık