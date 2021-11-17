Bozüyük’te ağaçlara sonbahar bakımı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde parklarda, sokaklarda ve yeşil alanlardaki ağaçlar budanıyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki parklarda, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarda başlatılan budama çalışmaları ile ağaçlar kış aylarına hazırlanıyor. Özellikle geniş yapraklı ağaçlarda türüne ve ihtiyacına göre sürdürülen çalışmalarla ilçenin akciğerleri vazifesini gören ağaçların önümüzdeki bahar aylarında daha sağlıklı büyüyüp yeşermeleri, gelişmeleri ve sağlıklı kalmaları amaçlanıyor. Budama çalışmaları ayrıca eski ve dayanıksız ağaç dallarının kış aylarında kar yağışı nedeni ile kırılarak çevreye zarar vermesine engel olmak amacıyla usulüne uygun olarak yapılıyor.