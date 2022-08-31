Bozüyük’te 3 bant bilardo turnuvası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bozüyük ilçesinde 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi.

26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada başarılı olan sporculara kupaların verildiğini anlatan Türkiye Bilardo Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Mesut Gençer; “Hafta boyunca, özveri ile müsabakalara katılım gösteren sporcularımıza teşekkür ederim, kendilerini ve zorlu maçlar neticesinde şampiyonluğu kazanan Gürhan Şayer’i tebrik ediyorum” dedi.

Çekişmeli geçen turnuvada Gürhan Şayer 1’inci olurken 2’inci Erdal Bayrak, 3’üncülüğü ise İsmail Burak ve Kadir Bektaş oldu. Sporcuların kazandığı kupaları ise Bozüyük İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu tarafından takdim edildi.