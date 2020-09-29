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Bozüyük’te 3 ayrı noktada çıkan yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü

BOZÜYÜK’TE 3 AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

BİLECİK 29.09.2020, 17:54
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Bozüyük’te 3 ayrı noktada çıkan yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü

Bozüyük’te aynı anda 3 farklı noktada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Saraycık Köyü mezarlık bölgesi, Çaydere Atkaydı Mevki ve civarındaki elektrik tellerinin kopmasıyla 3 ayrı noktada çıkan ve rüzgârında etkisiyle yayılmak üzere olan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Bozüyük Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yürütülen yangın söndürme çalışmalarında ekipler yoğun bir gayretle, büyümeden söndürdüler.

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