Bozüyük’te 2 sağlık merkezi yeni binada hizmet verecek

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bozüyük Aile Sağlığı Merkezi’nin pazartesi günü itibarıyla yeni binada hizmet verileceği açıklandı.

Projede, yıkımı gerçekleştirilecek olan eski Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının boşaltılmaya başlandığını belirten Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, birkaç ay içerisinde binanın yıkılması ile otopark ve peyzaj düzenlemesi yapılarak aynı zamanda diğer binaların da yapımı tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete gireceğini söyledi.

Yapımı devam eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yaptığı açıklamada, “Tüm yapım işleri tamamlandığında sağlık kompleksi içerisinde gündüz bakım evi, 5-6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tam kapasite ile hizmete girecek. Yatırımın ilimize ve ilçemize kazandıran başta sağlık bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bakan yardımcımız Halil Eldemir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.