Bozüyük’te 2. İnönü Zaferinin 102. yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenlendi

İkinci İnönü Savaşı’nın 102. yıl dönümü nedeniyle Bozüyük’te Metristepe Anıtı ve Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde anma programları düzenlendi.

Öğle saatlerinde Metristepe Anıtı’nda başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav tarafından Şeref Defteri imzalandı. Akpınar Mahallesi’nde bulunan Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde devam eden program protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı.

“Mücadeleyi sürdürmek zorundayız”

Anma günü ile ilgili şiir okunmasının ardından konuşma yapan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal “İkinci İnönü zaferi, kurtuluş yolunda umutları canlandırıp milletimize moral verirken nihai zafere ulaşmanın yolunu açmıştır. ’Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz’ özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakârlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun ve şuurun yaşamasını sağlamaktır. Dün Çanakkale’de olduğu gibi Afrin’de, El-Bab’da, Kandilde Devletimizin bekası için aynı kararlılık ve duygularla mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmayı bir borç biliriz” dedi.

“İnönü zaferleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk ışığıdır”

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada “Her yıl 1 Nisan’da İnönü savaşlarının yıl dönümünü tüm ulusça anıyoruz ama burada bu savaşlarda Şehit olanların mezarları başında kanlarının suladığı bu topraklar üzerinde yaptığımız bu anma törenini yaşamak, bu olayı doyasıya içimize çekmek bir başka anlam, bir başka değer taşıyor bizler için. Hele bir de neredeyse cephelerinin tamamı Bozüyük sınırlarında yer alan bu savaşların, bu kürsüde, yöre halkı adına anlam ve önemini anlatmak gibi bir göreviniz varsa bugünkü görkem çok daha etkiliyor insanı. Türk ulusunun kurtuluş mücadelesi sanki bir öykü bir destan gibidir. Ama eğer insana çocukları, gelecek nesillerimiz sorarsa Atatürk’ü 1 Nisanların ne demek olduğunu, hele bugünkü gibi PKK ve uzantıları, Hizbullah, Deaş, fetö gibi terör odakları yıkmaya çalışıyorsa bu devleti ve vatanı ve insan beyninden vurulmuşçasına hissediyorsa durumun kötülüğünü bu öykü, bu destan bütün gerçekliği ile çarpar titretir insanı sıcak sıcak ve Atatürk’ün gelecek nesillere gençlere söylediği kelime kelime çınlar kulaklarında insanın. Sanki geleceği görmektedir Yüce Önder gençliğe seslenirken ama Yüce Önderimiz; burada yatan yüzlerce şehidimiz huzurunda, Türk yurttaşları ve nesilleri olarak söz verir and içeriz ki atalarımızın kanları pahasına kazanılan bu toprakları ve bize emanet ettiğin bölünmez ve bütün laik Türkiye Cumhuriyetini kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Demokrasimizi senin ilkelerini ve devrimlerini savunacağız sonuna dek. Ülkemizi parçalamak için kim ne yaparsa yapsın, kim gaflete düşerse düşsün içinde bulunduğumuz imkân ve şerait ne olursa olsun bir an bile düşünmeksizin görevdeyiz ve senin söylediğin gibi laik Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“İkinci İnönü Zaferi düşmana korku salmıştır”

Programın devamında Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse İnönü Savaşları ve sonuçları ile ilgili bilgiler vererek, “İkinci İnönü Zaferi ordumuza moral, meclisimize itibar, milletimize ise güç ve heyecan katarak düşmana korku salmıştır. İstiklal mücadelemizin başarısında dönüm noktalarından biri olan İkinci İnönü Zaferinin 102. yıl dönümünü bu topraklarda kutlamanın sevinci ve gururunu yaşıyorum. Tarihi birçok zaferlerle dolu olan fedakâr ordumuz geçmişte olduğu gibi bugün de yeminine sadık kalarak icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmeye hazır olup milletine hizmet etme azim ve kararlılığındadır” dedi.

“İnönü Zaferleri Türk milletinin yenilmezlik nişanıdır”

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav ise yaptığı konuşmada, “İstiklal Savaşı’nın en şiddetli mücadelelerinin verildiği, büyük Önder Atatürk’ün milletin makûs talihinin yenildiği yer olarak tasvir ettiği İnönü Zaferleri Türk milletinin yenilmezlik nişanıdır. Birlik ve beraberlik ruhuyla 102 yıl önce bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk Ulusu bugün de yaşadığı zorlukları yine aynı ruhla aşarak asrın felaketi olarak nitelendirilen Maraş depreminde yaraları sarmaktadır. Böylesine kardeşlik bilincine sahip aziz milletimize ev sahipliği yapan bu topraklar binlerce şehidi bağrında saklamaktadır. Anadolu’da huzurun tekrar hakim olması için bedel ödeyen Türk milleti bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı İnönü Zaferi ile tüm dünyaya haykırmıştır. Bu eşsiz mücadelenin ve bağımsızlığımızı kazanılmasında komutanı olarak Kurtuluş Savaşı’nda hizmet eden ve İnönü zaferlerine ismi verilen İsmet İnönü’nün azimli duruşu da tarihimizde önemli bir yer işgal etmektedir. Bugün bizlere düşen en önemli görev atalarımızın emaneti olan kutsal Vatanımıza sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü kahramanı İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canını siper etmiş binlerce kahraman şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Programın devamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve akabinde şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Vali Yardımcısı Akgün Corav tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde, öğrencilerle birlikte karanfil bırakıldı.

Törenlere Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Kaymakam Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, İnönü Vakfı Temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.