Bozüyük’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bozüyük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerle birlikte coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen tören çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, hava muhalefeti nedeniyle Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda, Mustafa Şeker Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti. Törenlere; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Birgivi Dertli, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, kurum müdürleri, siyasi parti, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen programda konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyet’i sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Konuşmaların ardından tören; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunması, müzik dinletisi, 19 Mayıs Marşı’nın seslendirilmesi, şiirlerin okunması, Zeybek Ekibi folklor gösterisi, Cimnastik ve Taekwando branşlarındaki spor gösterileriyle devam etti. Daha sonra İlçe Kaymakamı Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı İnanç ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu tarafından, yıl içerisinde çeşitli kültürel branşlarda ve spor dallarında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.