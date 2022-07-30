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Bozüyük’te “100. Yıl Kurtuluş Kupası” düzenleniyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu “100. Yıl Kurtuluş Kupası” düzenleniyor.

BİLECİK 30.07.2022, 12:03
Bozüyük’te “100. Yıl Kurtuluş Kupası” düzenleniyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu “100. Yıl Kurtuluş Kupası” düzenleniyor.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği ve 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Belediyemiz Metristepe Kültür Merkezi’nde başlayacak olan turnuva kayıtları 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek. 4 Eylül Basketbol Sahalarında 9 Ağustos - 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Kum Voleybolu turnuvasına voleybol severler büyükler erkek/kadınlar 2007 ve öncesi doğumlular, genç kızlar 2008-2011 doğumlular ve Kids voleybol 2012-2013-2014 doğumlular olmak üzere toplam 3 kategoride katılabilecekler. Aynı tarihlerde yapılacak olan Sokak Basketbolu turnuvasına ise büyükler kategorisinde 2007 ve üstü doğumlular ile gençler kategorisinde 2008 ve altı doğumlular olmak üzere toplam 2 kategoride katılabilecekler. Sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu turnuvaya yoğun bir ilgi bekleniyor.

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