Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Yunus Emre Sert, konseri Bozüyüklüler unutulmak bir gece yaşadı.

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin 4’üncü gecesinde Bozüyüklü sevilen müzisyen Yunus Emre Sert ve orkestrası sahne alarak birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Pandemi nedeni ile yaklaşık olarak 1,5 yıl sahnelere ara veren Yunus Emre Sert ve orkestrasının sevenleri ile buluştuğu gecede gençler doyasıya eğlenerek kurtuluş coşkusunu yaşadılar. Yunus Emre Sert ayrıca gecede yakında çıkacak olan albümünde yer alan şarkılardan ’Maalesef Bitti’ ve ’Yapma Böyle’ adlı 2 şarkısını ilk kez sahnede seslendirerek Bozüyüklü gençlerin beğenisine sundu. Gece boyunca tüm şarkılara eşlik eden gençler sanatçının yeni şarkılarını da beğeni ile dinlediler.

Yoğun ilgi gören konser öncesinde ise ’Sahne Senin’ bölümünde genç yetenekler hünerlerini sergiledi. İlk olarak Göktuğ Yıldız, Armina Bozkurt ve Gülernaz Çetinkaya mini bir piyano resitali verirken ardından Emirkan Avşar, Aslınur Güdeler, Meryem Aydın, Mustafa Öymen, Akif Abbas ve Alperen Yavuz’dan oluşan YES Orkestrası sahne aldı.

Programın sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu gençlerin yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri eşliğinde sahneye gelerek Yunus Emre Sert ve orkestra ekibine çiçek takdim etti. Kurtuluş etkinliklerinin büyük bir coşkuyla devam edeceğini belirten Başkan Bakkalcıoğlu, bu güzel ve eğlenceli gece için Sert ve orkestrasına teşekkür etti.