banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı

Diyarbakır’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’ turnuvasına katılan Bozüyüklü öğrenci 3’üncü oldu.

BİLECİK 19.06.2022, 11:28
Bozüyüklü öğrenciden gururlandıran başarı

Diyarbakır’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’ turnuvasına katılan Bozüyüklü öğrenci 3’üncü oldu.

İlkokullar kategorisinde Bilecik’i temsil eden Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Defne Öksüzler, önemli bir başarıya imza attı. Genç öğrenci katıldığı turnuvada ’Q-Bitz’ alanında Türkiye 3’üncüsü oldu. Kazanılan büyük başarı sonrası Okul Müdürü Mehmet Güven, öğrencisini tebrik ederek, "Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerini tebrik eder başarılar dilerim" dedi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu