Bozüyüklü atletler Balkan Şampiyonu oldu

Bilecik’’in Bozüyüklü ilçesinde İstanbul’da yapılan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası katılan atletler 4x100 metrede şampiyon oldu.

Antrenör Mert Moralı’nın öğrencileri Orçun Ünalan, Yasin Sosa, Volkan Erdoğan ve Muhammet Fatih Göç ile birlikte ekip olarak 4x100 metrede 42.08’lik derece ile Balkan Şampiyonu oldular. Sporcularını tebrik eden antrenörleri Moralı yarışma sonunda şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Genç atletlerin bu başarısı ilçede büyük sevinçle karşılandı.