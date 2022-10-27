Bozüyük’e dev sağlık yatırımı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 10 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan ağız ve diş sağlığı merkezi, palyatif bakım merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve gündüz bakımevinin yer aldığı projenin inşaat alanında inceleme yaptı. Kaymakam Öztürk’e inceleme sırasında Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı eşlik etti. Müteahhit firma yetkililerinden inşaatın son durumuyla alakalı bilgi alan Kaymakam Öztürk, çalışmalarında kolaylıklar diledi.