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Bozüyük yaza yemyeşil girecek

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri ilçedeki yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK 08.06.2021, 16:22
Bozüyük yaza yemyeşil girecek

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri ilçedeki yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ilçenin yeşil alanlarında gül ve çiçek diplerinin çapalamasına devam ederken, orta refüj ve yol kenarlarındaki yabani bitkiler tırpanlanıyor. Ayrıca parklarda çevre temizliği çalışmaları düzenli aralıklarda yapılıyor. Çalışmalarla Bozüyük yaza yemyeşil girecek.
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