Bozüyük Vitraspor: 1 TKİ Tavşanlı Spor:2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 17’inci haftasında Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Spor’a mağlup oldu. TKİ Tavşanlı Spor bu galibiyetl bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.

Bozüyük İlçe Stadı’ndan oynanan BAL Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde TKİ Tavşanlı Spor’a 2-1 mağlup oldu. Maça kontrollü bir futbolla başlayan iki takım ilk yarıda yakaladıkları atakları değerlendiremediler. Müsabakanın 40’ıncı dakikasında gelişen bir Vitraspor, atağında Oğuzhan Türkoğlu topu filelere gönderdi. Maçın 44’üncü dakikasında Hüseyin Güleç skoru eşitleyen golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan TKİ Tavşanlı Spor, maçın 71’inci dakikasında İbrahim Kongur’ın golüyle durumu 2-1’e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, maçı TKİ Tavşanlı Spor 2-1 kazandı. Bu galibiyetle puanını 34’e çıkaran TKİ Tavşanlı Spor bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi. Bozüyük Vitraspor ise, 28 puanda kadı.

Öte yandan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu tribünlerden izledi.