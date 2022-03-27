Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Arslan oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde üç adayın yarıştığı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde odanın yeni başkanı Necati Arslan oldu.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan seçimde mevcut Başkan Ahmet Ünal ile birlikte iki aday daha yarıştı. Oda üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimde 190 oy alan Necati Arslan yeni başkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşayan Necati Arslan herkese teşekkür etti. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, seçimlere katılarak yeni başkana görevinde başarılar diledi.

Öte yandan Necati Arslan’ın yönetim kurulu Mustafa Bayrak, Adem Fıçı, Ramazan Akalın, Ali Osman Sabanca, Gürfan Efe ve Abdullah Erkan’dan oluştu.