Bozüyük OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açılışı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açılışı yapıldı.

Mesleki eğitim programının yaygınlaştırılması, eğitim öğretime katılımların arttırılması ve mezun öğrencilerin istihdama katkı sağlaması gibi bir çok faaliyeti barındıran protokol kapsamında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi idari binasında Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Organize Sanayi Bölgesi Müdür yardımcısı Ramazan Karabenli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şinasi Kaplan ve Meslek Lisesi müdürleri katıldı. Bu protokol çerçevesinde Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bozüyük‘ te hizmet veren tüm fabrikaların teknik eleman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca Bozüyüklü gençlere de yeni bir istihdam sahası açılmasına katkıda bulunması bekleniyor.