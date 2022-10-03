Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Kızılkaya’nın başkanlık ettiği toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve heyet üyeleri katıldı.Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Vali Kızılkaya’nın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesiyle son buldu.