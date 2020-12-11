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Bozüyük MYO’da görev değişimi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) görev değişimi yapıldı.
BİLECİK 11.12.2020, 15:53
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) görev değişimi yapıldı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde, Bozüyük MYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Akın görevini Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan’a devretti. Rektör Beydemir, gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Faruk Akın’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan’a da yeni görevinde başarılar diledi.
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