Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal, Bingöl İl Müftülüğü’ne atandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 yıldan fazladır görev yapan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Cumhurbaşkanlığı’nın İl Müftüleri Kararnamesiyle Bingöl İl Müftülüğü’ne atandı.

Müftü Mustafa Topal, 1963 tarihinde Aksarayda doğdu. İlk tahsilini kendi köyü Aksaray merkeze bağlı Boyalı’da yaptı. 1983 yılında Niğde’de İmam Hatip Lisesini tamamladı.1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılı Ocak ayında Antalya Gebizli Eğitim Merkezi’nde kursiyer İmam-Hatip olarak ilk görevine başladı. Aynı yıl mart ayında Konya’nın Ilgın ilçesine vaiz olarak atandı.

Vaizlik görevi esnasında hafızlığını tamamladı. 1992 yılında Aksaray’ın Sarıyahşi İlçe Müftüsü olarak atandı. 1996 yılında Almanya’ya din görevlisi olarak görevlendirildi. 2002 yılında Almanya dönüşü Gümüşhane Müftü Yardımcılığı’na atandı. 2004 yılında Mersin’in Bozyazı ilçesine, 2007 yılında ise aynı Erdemli ilçesine, 2012 yılında da Antalya’nın Alanya ilçesine atandı. 2018 yılında ise Bozüyük İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Son olarak Cumhurbaşkanlığının İl Müftüleri atama kararnamesiyle de Bingöl İl Müftülüğü görevine atandı. Müftü Mustafa Topal, evli ve üç çocuk babasıdır.