Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in yarıyıl mesajı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yayımladığı yarıyı mesajında, "Şanlı tarihimizi öğrenerek yönünüzü belirliyor, azim ve kararlılıkla yılmadan çalışıyorsunuz. Anne ve babalarınız, öğretmenleriniz ve yöneticiler, tüm imkânlarımızla yanınızdayız, sizleri destekliyor ve sizlere güveniyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, yayımladığı mesajında, "Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkiledi. 23 Mart 2020’ de uzaktan eğitimle tanıştığımız günden tekrar yüz yüze eğitime geçtiğimiz 6 Eylül 2021’e kadar pek çok alanda farklı deneyimler kazandık. Teknolojinin eğitime uyumlanmasından tutun da gündelik alışkanlıklarımızdaki farklılaşmaya kadar pek çok alanda değişimler yaşadık; ancak bu sürecin bize hatırlattığı en temel olgu, insanın can cana ve yan yana iken mutlu olabileceği gerçeğiydi. Okullarımız, sınıflarımız ve öğretmenlerimiz cıvıl cıvıl öğrenci sesine hasretti. 6 Eylül 2021’den beri öğretmenlerimiz, öğrencilerinin gözlerine bakarak ders anlatmaya başladılar ve bahtiyarım ki öğrencilerimiz de ikinci bir anne ve baba hüviyetine sahip öğretmenlerine yeniden kavuştular" dedi.

Demir, açıklamasının devamında öğretmenlere seslenerek, "Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez: birincisi ayaklarının altı öpülesi anaların hakkı, ikincisi de elleri öpülesi öğretmenlerin hakkı. Her biriniz daha iyiyi, daha yeniyi ve daha fazlasını öğretmek amacıyla her türlü fedakârlığı ve özveriyi ortaya koyarak bu kutsal görevi ifa ediyorsunuz. Geleceğimizi inşa eden, sevgisiyle ve bilgeliğiyle çocuklarımıza yol gösteren ve her birini bir fidan gibi yetiştiren kalem ordumuza, gayret ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Tatil döneminde sizlere bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir son olarak öğrencilere seslenerek, "Sizler; vatanını milletini seven ve değerlerimize sahip çıkan, bilimin aydınlığında tüm yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek, ülkesini ve milletini yücelten evlatlar olarak yetiştirilmektesiniz. Şanlı tarihimizi öğrenerek yönünüzü belirliyor, azim ve kararlılıkla yılmadan çalışıyorsunuz. Anne ve babalarınız, öğretmenleriniz ve yöneticiler, tüm imkânlarımızla yanınızdayız, sizleri destekliyor ve sizlere güveniyoruz. Bugün, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini geride bırakıyoruz. Tatil döneminde sizlere bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Dinlenmiş olarak ve yeni döneme hazır bir şekilde görüşmek üzere hepinize iyi tatiller diliyorum. Bu meşakkatli dönemde, hem uzaktan eğitim sürecinde hem de yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu öğretim yılında, bizlerle aynı duyarlılığa sahip olan; çocuklarımızı motive ederek öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi destekleyen velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.