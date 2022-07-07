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Bozüyük İlçe Mezarlığı’nda bayram çalışmaları

Bozüyük Belediyesi ilçe mezarlığında gerçekleştirdiği çalışmalar ile arife ve bayram günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazırlık yapılıyor.

BİLECİK 07.07.2022, 17:54
Bozüyük İlçe Mezarlığı’nda bayram çalışmaları

Bozüyük Belediyesi ilçe mezarlığında gerçekleştirdiği çalışmalar ile arife ve bayram günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazırlık yapılıyor.

Mezarlık içerisinde yapılan bayram hazırlıkları çerçevesinde; ot biçme, bordür boyama, genel temizlik, asfalt yama ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler sonrasında mezarlık, temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca arife günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz seferler düzenlenecek. Ücretsiz otobüs seferleri saat 10:00’dan itibaren Yeşilkent Mahallesi’nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinden gün boyu devam ederek, vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Aynı zamanda mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.

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