Bozüyük HEM ‘Kurslarımızla Köydeyiz’ projesini hayata geçiriyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi kapsamında Dodurga beldesi ile Kandilli Köyü’nü ziyaret ederek köylülerle buluştu.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu tarafından Kandilli Köyü’nde açılacak olan “sürü yönetimi elemanı” kursuna katılacak kursiyerlere kurs hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Dodurga Beldesinde açılması planlanan “Süt Sığırcılığında sağım ve sanitasyon” kursu için Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu’nun katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam proje kapsamında yaptığı açıklamada, “Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ‘Meyve ağaçlarında budama, meyve bahçelerinde gübreleme, sürü yöneticiliği, süt sığırcılığında sağım ve sanitasyon, arıcılık, bitki zararlıları ile mücadele, meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları’ ve halkımızın istediği diğer alanlarda köylerimizden gelen talep doğrultusunda kurslar açılmasını planlıyoruz” dedi.