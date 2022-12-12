Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemede bulundu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu.

Dr. Damkacı, Başhekim Vekili Uzm. Dr. Halil Yıldırım ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastane genel işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemede bulunan İl Müdürü Damkacı, hastaneye kazandırılması planlanan hizmetler ile ilgili de değerlendirmeler yapıldı.