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Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Endoskopi hizmeti yeniden verilmeye başladı

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi’nde cihaz arızası nedeniyle bir süredir verilemeyen endoskopi hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

BİLECİK 07.09.2021, 11:11
Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Endoskopi hizmeti yeniden verilmeye başladı

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi’nde cihaz arızası nedeniyle bir süredir verilemeyen endoskopi hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

Endoskopi cihazı bir süredir arızalı olduğundan vatandaşlara bu alanda hizmet verilemiyor ve vatandaşlar çevre hastanelere yönlendiriliyordu. Bozüyük Devlet Hastanesi yetkilileri İl Sağlık Müdürlüğü’nün de destekleriyle arızalı endoskopi cihazını en son modeliyle yenileyerek hastane bünyesine kazandırdı. Hastane Başhekimi İlhan Zencirci, endoskopi cihazından kaynaklanan sorunun çözüldüğünü ve vatandaşlara bu alanda yeniden hizmet verilmeye başlandığını söyledi. Başhekim Zencirci,”Endoskopi cihazımızda kaynaklanan arıza nedeniyle vatandaşlarımıza bir müddet bu hizmeti veremedik. Arızalı cihazı tamir ettirmek yerine İl Sağlık Müdürlüğümüzün bizlere verdiği destek sayesinde en son modeliyle Endoskopi cihazımızı yeniledik. Vatandaşlarımızın mide ve kalınbağırsak ile ilgili şikayetlerinde hizmetlerine sunduk. Bugüne kadar endoskopi için başvuran ve tedavilerini yaptırmayan vatandaşlarımıza ulaşarak randevuları yeniden oluşturuldu. Böylece İlçe halkımızın çevre hastanelere gitme zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Yeni cihazımızın hastanemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ferhat Damkacı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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