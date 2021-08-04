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Bozüyük Devlet Hastanesi’nde anne sütünün önemi anlatıldı
Bilecik’in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’nde ’1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’ dolayısıyla tedavi gören annelere anne sütünün önemi anlatıldı.
BİLECİK 04.08.2021, 12:13
Bilecik’in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’nde ’1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’ dolayısıyla tedavi gören annelere anne sütünün önemi anlatıldı.Bozüyük Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Eren, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Gülce Yörük, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen ve hastanede çalışan ebeler tarafından tedavi gören anne ve anne adayları ziyaret edildi. Ziyarette anne sütü ve önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle ilk 6 ayda anne sütünün önemli olduğu vurgulandı. Haftanın önemine binaen annelere anne sütünün önemini içeren materyaller dağıtıldı.