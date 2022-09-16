Bozüyük Devlet Hastanesi Mesai Dışı Poliklinik hizmetini genişletiyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde bazı polikliniklerde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştı. Ortopedi polikliniğinin de mesai dışı poliklinik hizmetine başlamasıyla birlikte Bozüyük Devlet Hastanesinin mesai dışı poliklinik hizmeti genişliyor.

Edinilen bilgiye göre Fizik Tedavi Polikliniği ve Göz Hastalığı Polikliniğinin ardından Ortopedi polikliniğinde de 19 Eylül Pazartesi akşamından itibaren mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlanacağı belirtildi. ’Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti’ hafta içi saat 17.30-19.30 saatleri arasında uygulanacak. Mesai dışı poliklinik randevusu için MHRS sisteminden ya da 182 nolu telefon hattından randevu alınabilecek.