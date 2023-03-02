Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu şubat ayı mezunlarını verdi

Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki Gebe Okulu 2023 yılı Şubat ayı mezunlarını verdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Hastanemiz Gebe Okulunda 9 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri devam etmekte olup, yılda ortalama 100 anne adayına ulaşılmakta ve birebir danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gebe Okulumuzda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve yeni bilgiler sunmaktayız. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuzun amacı; Doğumla ilgili doğru ve bilgiliskararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı, normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı, güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktır.” ifadelerine yer verildi.