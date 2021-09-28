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’Bozüyük Bilim Şenliği’ başlıyor

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bozüyük Bilim Şenliği’ başlıyor.

BİLECİK 28.09.2021, 11:16
’Bozüyük Bilim Şenliği’ başlıyor

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bozüyük Bilim Şenliği’ başlıyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında 2020/1 döneminde gerçekleştirilecek şenliğin açılışı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda yapılacak. Yapılacak şenlikte geleceğe dair teknolojilerin geçmişle harman edilerek öğrencilere yeni bakış açıları kazandırması amaçlanıyor. Şenlik içeriğinde 42 atölye, 2 simülasyon, 2 konuşma ile birlikte 1 şiir dinletisi ve 1 konser bulunuyor. Alanında uzman öğretmen, akademisyen ve sanatçıların yer aldığı etkinlik 30 Eylül 1-2 Ekim 2021 tarihlerinde bilim severlerin ziyaretine açık kalacak.

Etkinliklerden atölye ve simülasyonlar Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçelerinde, konuşma, söyleşi ile konser ve şiir dinletisi ise Metristepe Kültür Merkezinde yapılacak.

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