Bozüyük Belediyesi’nden muhteşem kurtuluş günleri etkinlikleri

Bozüyük’ün sevilen sanatçılarından Osman Savaş ve Serkan Kıranlı seslendirdikleri birbirinden güzel ezgilerle Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser programı müziksever gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser programında izleyenler sevdikleri şarkıları dinleyerek hem stres attılar hem de eğlendiler. Gecede ilk olarak sahne alan Osman Savaş ve hemen ardından sahne alan Serkan Kıranlı güncel pop ve fantazi- arabesk grubundaki en güzel şarkıları Bozüyüklüler için seslendirdi. Konser programı boyunca eğlenen gençler sanatçılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Duygusal şarkılarda hüzünlenen hareketli şarkılarda coşarak eğlenen izleyenler unutulmaz bir gece yaşadılar. Osman Savaş’ın sahnesinin bitiminde sahneye gelen ve Savaş’a çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kurtuluş günü etkinlikleri hakkında bilgi vererek, “Her yerde festivaller oluyor, kiraz festivali, karpuz festivali, çilek festivali. Bizim yöresel bir ürünümüz yok. Ama kurtuluş savaşına, tarihe yön veren bir tarihi geçmişimiz var. Atatürk’ün, İsmet İnönü’ye çektiği veciz telgrafta söylediği söz gibi ‘siz orada yalnız düşmanı değil, Türk’ün makûs talihini de yendiniz” dediği topraklar burası. Bu topraklarda yöresel ürün olmasa da birbirinden değerli müzisyen kardeşlerimiz var” dedi.

Programda daha sonra Serkan Kıran’lı sahne alarak söylediği birbirinden eğlenceli şarkılarla izleyenleri coşturdu. Yine bu bölümde sahne alan Orhan Sadıç ve Sena Nur Kale’de beğeni ile izlendi. Konser programının bitiminde Başkan Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Kıranlı’ya ve Sena Nur Kale’ye çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, katılımcılara güzel bir gece yaşatan sanatçıları ve orkestralarını tebrik etti.