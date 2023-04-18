Bozüyük Belediyesi’nden Kadir Gecesi’nde şeker ikramı

Bozüyük’te Kadir Gecesi’nde camiler vatandaşlarla dolup taşarken Bozüyük Belediyesi tarafından da cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’bin aydan daha hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde, vatandaşlar camilere akın etti. Kılınan teravih namazının ardından tarihi Kasımpaşa Camii’nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kadir gecesi nedeniyle ibadetlerini camilere giderek yapan cemaate Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşlara ‘Kandiliniz mübarek olsun’ diyerek Kadir Gecelerini kutlayan görevliler Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun Kadir Gecesi kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası yapılan şeker ikramı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.